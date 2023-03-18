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Сегодня, 13:47

Гринвуд женится на девушке, обвинившей его в избиении и изнасиловании

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд в скором времени женится на девушке, которая ранее обвинила его в изнасиловании, сообщает The Sun.

В СМИ также писали, что девушка беременна от футболиста и летом у них родится ребенок.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

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ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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