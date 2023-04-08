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Сегодня, 15:31

Хиддинк — о Лэмпарде: «Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Челси» и сборной России Гус Хиддинк высказался о назначении Френка Лэмпарда на пост наставника «синих».

«Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера, но и чтобы ему дали почувствовать уверенность в том, что он продолжит быть частью проекта в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно обеспечивать преемственность во всем. Как и любому другому человеку, Лэмпарду потребуется время. «Челси» вложил много денег в игроков, но теперь им нужно адаптироваться к его идеям. Он только начал свою тренерскую карьеру. Пусть он работает! Я знаю его и думаю, что он правильный человек», — приводит слова Хиддинка The Telegraph.

6 апреля «Челси» объявил о подписании контракта с Фрэнком Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября. Лэмпард уже работал в «Челси» с 2019 по 2021 год.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Гус Хиддинк
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