Гвардиола: «Если бы судьбу титулов решали деньги, «МЮ» завоевал бы все трофеи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Манчестер Юнайтед» выигрывал бы все трофеи в Англии, если бы финансовые возможности это определяли. Он заявил, что клуб потратил за последние пять лет больше, чем «горожане».

«Премьер-лига скучна? Нет. Тут тяжело. Раньше, знаете, как было? Все решали деньги. Если бы деньги были причиной [побед], «Манчестер Юнайтед» выиграл бы все титулы», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

25 мая «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.