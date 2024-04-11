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Сегодня, 13:15

Гвардиол — о Модриче: «Было приятно видеть, как капитан моей сборной играет против меня»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал встречу с полузащитником «Реала» (3:3) Лукой Модричем в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». В этой встрече Гвардиол отметился голом.

«Для меня это много значит. Приятно было видеть, как капитан моей сборной играет против меня. Я знаю, что Модрич стареет, но он все еще чувствует себя хорошо», — цитирует Гвардиола Madrid Xtra.

В текущем сезоне 22-летний Гвардиол сыграл 33 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Ответная игра с «Реалом» состоится 17 апреля в Манчестере.

Лука Модрич
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Йошко Гвардиол
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