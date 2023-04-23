Гвардиола дал совет фанатам «МЮ»

Сегодня, 10:13
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед», которые переживают, что горожане могут оформить требл по итогам сезона.
«Им не нужно бояться, мы же соседи. Соседи всегда добры друг к другу», — цитирует специалиста Sky Sports.
«Манчестер Сити» претендует на победу в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге и Кубке страны.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков за 30 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков, сыграв на два матча больше.
Вчера, 22 апреля, подопечные Гвардиолы разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышли в финал Кубка Англии.