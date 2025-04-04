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4 апреля, 18:13

Гвардиола — о памятнике Де Брейне: «Готов поспорить на кучу денег, что это произойдет»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитнику «горожан» Кевину Де Брейне поставят памятник возле «Этихад Стэдиум».

«Слушайте, я не знаю. Но я готов поспорить на кучу денег, что это произойдет! Точно! Хотя я не знаю... Но, конечно, он заслуживает этого», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В пятницу, 4 апреля, Де Брейне объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2024/25.

Бельгиец выступает за «Сити» с 2015 года. За это время на его счету 413 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 174 результативными передачами. В составе команды он шесть раз выиграл АПЛ, дважды — Кубок Англии, трижды — Суперкубок страны, пять раз — Кубок лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

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Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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