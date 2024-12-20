Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:44

Гвардиола хочет видеть Месси в «Манчестер Сити»

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 37-летнего аргентинца претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер Хосеп Гвардиола хочет видеть Месси в своей команде. «Сити» может арендовать форварда до конца сезона. Совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм не против отпустить игрока, если сам Месси будет заинтересован в этом переходе.

Ранее Гвардиола и Месси работали вместе в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

В минувшем сезоне Месси провел 22 матча в МЛС, в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Пеп Гвардиола, главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ман Сити» продолжает тонуть и уже вывалился из топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» тоже расстроит Гвардиолу

4
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
ФК Интер Майами
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Врач предупредила о рисках урчания в животе
С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
«Амур» расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Сегодня
Вчера
Неделя