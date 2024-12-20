Гвардиола хочет видеть Месси в «Манчестер Сити»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 37-летнего аргентинца претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер Хосеп Гвардиола хочет видеть Месси в своей команде. «Сити» может арендовать форварда до конца сезона. Совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм не против отпустить игрока, если сам Месси будет заинтересован в этом переходе.

Ранее Гвардиола и Месси работали вместе в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

В минувшем сезоне Месси провел 22 матча в МЛС, в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.