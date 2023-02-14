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Сегодня, 16:15

Гвардиола извинился перед экс-игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола извинился перед экс-игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

На одной их конференций специалист сказал: «Разве «Манчестер Сити» виноват в том, что Джеррард поскользнулся в матче с «Челси» в 2014 году?».

«Я хочу извиниться перед Стивеном Джеррардом за свои глупые комментарии на прошлой пресс-конференции. Мне очень стыдно, Стивен этого не заслуживает. Я извинился перед ним лично, но хотел бы также сделать это публично. Я попросил прощения не только перед ним, а и перед всей его семьей», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть серьезно наказан за систематические нарушения финансового фэйр-плея.

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