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Сегодня, 19:26

Гвардиола извинился за фанатов «Сити», скандировавших кричалки о трагедии на «Хиллсборо»

Мария Гусева

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принес извинения за поведение болельщиков во время матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1), который прошел 16 октября на стадионе «Энфилд».

«Я не слышал кричалок. Если это случилось, мне очень жаль. Этот инцидент не отражает того, что мы представляем собой как команда и клуб. Но не волнуйтесь, мы можем вести себя идеально после таких ошибок, без проблем», — цитирует BBC Гвардиолу.

В первом тайме из фанатского сектора «Сити» были слышны кричалки, связанные с трагедиями на стадионах «Эйзель» и «Хиллсборо», где погибло много болельщиков.

Ранее сообщалось, что во время матча фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в Гвардиолу.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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