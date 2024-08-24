Гвардиола: «С точки зрения результативности Холанн способен тягаться с Роналду и Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал хет-трик нападающего Эрлина Холанна в матче 2-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (4:1).

24-летний форвард забил на 12-й, 16-й и 88-й минутах игры, которая прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Он делал это в Зальцбурге и в Германии, его статистика поражает. С точки зрения результативности он способен тягаться с Роналду и Месси. Статистика для его возраста невероятная. Он невероятно опасен. Надеюсь, он останется на многие годы», — цитирует ESPN слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков за два тура и лидирует в чемпионате Англии. Следующий матч горожане проведут 31 августа против «Вест Хэма».