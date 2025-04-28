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Гвардиола — о выходе в финал Кубка Англии: «Рад, но сезон определяют результаты в АПЛ»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход в финал Кубка Англии.

«Горожане» в полуфинале обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

«Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить. У соперника, конечно, тоже были моменты. Хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и состоится 17 мая.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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