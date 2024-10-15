Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» еще на один год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с клубом еще на один год, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это наиболее вероятный сценарий, несмотря на слухи о том, что испанец может возглавить сборную Англии.

Нынешний контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2025 года. Руководство «горожан» хотело бы заключить со специалистом более долгосрочное соглашение, но будет удовлетворено и в том случае, если испанец подпишет контракт еще на год.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также испанец вместе с командой завоевал титул Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.