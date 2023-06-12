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Сегодня, 20:08

Гвардиола может стать тренером сборной после ухода из «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может в будущем возглавить какую-либо сборную, пишет The Guardian.

По данным источника, специалист на данный момент думает о том, чтобы поработать в серии А. В его планах — выиграть все четыре лучших европейских чемпионата. Однако он также думает о том, чтобы попробовать себя в сборной.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году.

52-летний испанец возглавил «Сити» в 2016 году, пять раз приведя их к чемпионскому титулу АПЛ. В этом сезоне он выиграл с командой АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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