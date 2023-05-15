Гвардиола надеется, что Гюндоган останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что полузащитник Илкай Гюндоган останется в клубе.

В воскресенье, 14 мая, немец сделал дубль в матче 36-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:0).

«Никто не знает, что произойдет в итоге. Может, Илкай останется. Я надеюсь на это. Он вновь и вновь показывает, насколько качественным футболистом является и на что он готов ради команды. Он не просто забивает, он умеет делать все. Гюндоган не так часто говорит, но, когда он это делает, все слушают. Это сила лидера и человека, который отлично справляется с давлением», — приводит Daily Express слова Гвардиолы.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что 32-летним немцем интересуется «Барселона».