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15 мая, 05:41

Гвардиола надеется, что Гюндоган останется в «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что полузащитник Илкай Гюндоган останется в клубе.

В воскресенье, 14 мая, немец сделал дубль в матче 36-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:0).

«Никто не знает, что произойдет в итоге. Может, Илкай останется. Я надеюсь на это. Он вновь и вновь показывает, насколько качественным футболистом является и на что он готов ради команды. Он не просто забивает, он умеет делать все. Гюндоган не так часто говорит, но, когда он это делает, все слушают. Это сила лидера и человека, который отлично справляется с давлением», — приводит Daily Express слова Гвардиолы.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что 32-летним немцем интересуется «Барселона».

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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