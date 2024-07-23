Гвардиола: «Я буду очень счастлив, если Родри выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник его команды Родри заслужил получить «Золотой мяч».

«Я буду очень счастлив, если он получит «Золотой мяч». Его стабильность просто невероятна. Быть номинированным или выиграть эту награду — это невероятно. Мы, его семья и близкие очень гордимся им», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардиолы.

В сезоне-2023/24 Родри забил 9 голов и сделал 14 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.

Также хавбек выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Испании. Родри был признан лучшим футболистом турнира.