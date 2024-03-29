Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился со своим будущим, утверждает Football Insider.

По информации источника, 53-летний испанец намерен покинуть команду в 2025 году, когда истечет его контракт. После этого Гвардиола хочет взять паузу в тренерской карьере.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. С того момента «горожане» пять раз становились чемпионами Англии, дважды выиграли Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом году впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее Гвардиола тренировал «Баварию» и «Барселону».

После 28 туров «Манчестер Сити» (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от «Арсенала» и «Ливерпуля» на 1 очко.