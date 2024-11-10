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Гвардиола: «Поражения? Это просто вызов, а я люблю вызовы»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает проблемой 4 поражения своей команды подряд.

В матче 11-го тура АПЛ «горожане» на выезде уступили «Брайтону» (1:2). Это стало четвертым проигрышем команды подряд (во всех турнирах) и первым таким случаем в тренерской карьере испанца.

«В жизни всегда что-то происходит в первый раз. Люди часто проигрывают. Это мой вызов. Я люблю вызовы, и я не отступлю. Хочу показать себя больше, чем когда-либо. Когда мои игроки вернутся после травм, я не сомневаюсь, что мы снова будем в лучшей форме», — заявил тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии и 2-кратным обладателем Кубка страны, а также выиграла ряд других трофеев.

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити

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