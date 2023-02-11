Гвардиола назвал 9 клубов, которые сговорились против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что несколько клубов АПЛ сговорились против его команды.

«Другие клубы хотят наказания для «Сити»? Конечно, это АПЛ. Я не знаю почему. Вы должны спросить руководителей клубов, Даниэля Леви, и других людей. Девять команд — «Бернли», «Вулверхэмптон», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» не попали в Лигу чемпионов, поэтому они хотели получить эту путевку. Это не беспрецедентная история, это уже второй раз. Мы уже жили так, 2-3 года назад. Вы обвиняете нас, но между словами других клубов и словами моих людей, я полагаюсь на слова своих людей», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Ранее 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство «горожан» лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.