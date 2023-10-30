Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:46

Гвардиола — о Бернарду Силве: «Один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в жизни»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил влияние полузащитника команды Бернарду Силвы.

«У него нет ни татуировок, ни хорошей машины — он невероятный игрок для нас. Он очень умен, все его обожают. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в жизни. Я тренировал многих, но он один из лучших», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

29-летний португалец выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за команду, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт Силвы с клубом рассчитан до 2026 года.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Читайте также
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл – о «Манчестер Юнайтед»: «Кладбище для игроков. Через клуб проходит нить негатива и токсичности»