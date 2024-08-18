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Сегодня, 08:53

Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о конкуренции в чемпионате Англии. Среди конкурентов он упомянул «Ньюкасл» и «Челси».

«В этом сезоне «Ньюкасл» снова будет таким, как два года назад. «Манчестер Юнайтед» тоже будет среди конкурентов. В «Тоттенхэме» я тоже уверен — молодые игроки, знающий тренер. «Челси» с таким количеством игроков... Я верю в тренера «Челси», — цттирует Гвардиолу City Xtra.

Ранее тренер заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ