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Гвардиола — о Фернандеше: «Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал игру капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша выдающейся.

«Влияние Бруно на игру выдающееся. Невероятный. Посмотрел несколько игр, последние его игры, и я сказал: «Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел», —цитирует испанца UtdDistrict.

29-летний Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За это время он провел 230 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что он может покинуть команду по окончании сезона.

Марио Фернандес
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Юнайтед
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