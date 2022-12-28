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Сегодня, 08:23

Гвардиола назвал «Лидс» одним из самых сложных соперников «Ман Сити»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура АПЛ с «Лидсом». Он считает, что это будет одна их самых тяжелых игр.

«Лидс» — самая агрессивная команда лиги, если верить статистике. У нас не будет времени на размышления, мы должны действовать безошибочно», — заявил испанец на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» занимает третью место в турнирной таблице, набрав 32 очка, а «Лидс» располагается на 15-й позиции с 15 баллами.

Матч «Сити» с «Лидсом» состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 23.00 мск.

Хосеп Гвардиола
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Лидсом»