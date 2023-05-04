Гвардиола назвал проблемы в игре «Манчестер Сити» против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

«Каждая игра тяжелая. День был сегодня такой холодный и ветреный. «Сити» играл неплохо, но общая структура была не очень. Мы не забили в начале, но продолжали гнуть свою линию. Очень доволен тем, что осталось пять игр. Это был один из наших запасных матчей, и мы хорошо ее использовали.

Трудно сломать структуру «Вест Хэма». Мы пробовали разные комбинации слева и справа. Люди продолжали терять мяч и нервничать, а нам пришлось избавляться от этого беспокойства. Сегодня мы немного сбавили, но не сильно, и нам удалось создать несколько моментов. Получили еще три очка, и мы продолжаем», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Сити» набрал 79 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал» (78 очков и на одну игру больше). «Вест Хэм» идет на 15-й строчке с 34 очками.