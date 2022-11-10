Гвардиола назвал вратаря «Манчестер Сити» лучшим игроком матча против «Челси»

10 ноября, 03:46
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Мы действительно хороши. Доволен результатом и выступлением, так как знаем, насколько хорош «Челси». Наш вратарь Стефан Ортега был лучшим игроком матча. Это показывает, насколько хорош «Челси». Я не отрицаю, что вратарь был идеален. Мы видим его каждый день, он невероятный голкипер. Он невероятный человек. Он сыграл три игры в последнее время и был исключительным», — цитирует BBC Гвардиолу.
Также в среду в 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» проиграл «Брайтону» (1:3), «Вест Хэм» потерпел поражение от «Блэкберна» (2:3), «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), а «Ливерпуль» по пенальти выиграл у «Дерби Каунти» (0:0, серия пенальти — 3:2).
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Основные источники исследования