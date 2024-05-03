Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:32

Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: «Мы должны набрать все 12 очков, ибо «Арсенал» очень силен»

Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задаче команды на оставшиеся четыре тура чемпионата Англии-2023/24.

«Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что «Арсенал» очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это нетрудно для нас. Я бы хотел сказать, что-то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, «горожане» набрали 79 очков в 34 играх. Тройку замыкает «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).

В ближайшем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет дома с «Вулверхэмптоном» 4 мая.

0
Читайте также
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
«Локо» нашел замену Дзюбе, Тюкавин опять не уедет в Европу, «Зенит» готовит топ-покупку. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 36-го тура

Почеттино отреагировал на разговоры о его отставке: «Хватит слухов. У меня еще год по контракту»