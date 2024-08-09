Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:15

Гвардиола не исключил, что может возглавить сборную Англии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о планах на будущее. 53-летний специалист допустил, что может возглавить сборную Англии.

«Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную... но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Захар Петров не смог завоевать медаль Олимпиады-2024 в каноэ-одиночке
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг назвал сильные качества новичка «МЮ» Йоро

Сборная Англии объявила имя временного главного тренера