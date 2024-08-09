Гвардиола не исключил, что может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о планах на будущее. 53-летний специалист допустил, что может возглавить сборную Англии.

«Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную... но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.