Гвардиола не планирует покидать «Манчестер Сити» в ближайшее время

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем будущем в команде.

«У меня есть контракт, и я хочу быть здесь. Мой план — остаться в Манчестере в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу Mirror.

Специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством команда пять раз побеждали в чемпионате Англии, один раз в Лиге чемпионов.

После 37 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 88 очками. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет 2 очка. «Ливерпуль» (79) потерял шансы на возможное чемпионство.