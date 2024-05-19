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Гвардиола не планирует покидать «Манчестер Сити» в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем будущем в команде.

«У меня есть контракт, и я хочу быть здесь. Мой план — остаться в Манчестере в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу Mirror.

Специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством команда пять раз побеждали в чемпионате Англии, один раз в Лиге чемпионов.

После 37 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 88 очками. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет 2 очка. «Ливерпуль» (79) потерял шансы на возможное чемпионство.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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