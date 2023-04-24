«Гвардиола» не позволил «Барселоне» арендовать Канселу зимой

Сегодня, 20:10
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заблокировал аренду защитника Жоау Канселу в «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонцы смогли договориться с «горожанами» в январе, но Гвардиола запретил завершать сделку. В итоге португалец присоединился к «Баварии» на правах аренды до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не планирует выкупать Канселу. Защитник также не входит в планы «Манчестер Сити».
«Барселона» пристально следит за ситуацией вокруг игрока и готова купить футболиста летом.
В этом сезоне бундеслиги футболист провел 10 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.