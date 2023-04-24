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Сегодня, 20:10

«Гвардиола» не позволил «Барселоне» арендовать Канселу зимой

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заблокировал аренду защитника Жоау Канселу в «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонцы смогли договориться с «горожанами» в январе, но Гвардиола запретил завершать сделку. В итоге португалец присоединился к «Баварии» на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не планирует выкупать Канселу. Защитник также не входит в планы «Манчестер Сити».

«Барселона» пристально следит за ситуацией вокруг игрока и готова купить футболиста летом.

В этом сезоне бундеслиги футболист провел 10 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

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