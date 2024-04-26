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Гвардиола не считает, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что в чемпионской гонке остаются только его команда и «Арсенал».

«Это не так. То, что случилось с «Ливерпулем», — два поражения подряд — может случиться с «Арсеналом», это может случиться и с нами. Важно то, что мы все еще в гонке. Впереди еще много матчей», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

На данный момент «Арсенал» с 77 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (76) располагается на второй позиции. «Ливерпуль» (74) идет третьим.

В 35-м туре чемпионата Англии команда Гвардиолы сыграет против «Фореста». Матч пройдет 28 апреля.

Источник: ВВС
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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