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Гвардиола не уверен, что «Манчестер Сити» готов к началу нового сезона

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о готовности своей команды к началу нового сезона.

В субботу, 10 августа, горожане победили «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пенальти 7:6).

«Я не могу ответить, готовы ли мы. Мы сегодня могли проиграть, мы были близки к поражению за несколько минут до конца матча, вот почему нужно подождать. Мы далеки от своей лучшей формы. Это нормально, но сезон лучше начинать с выигранного трофея. Так приятнее. Однако правда в том, что ничего от этой победы не изменилось», — цитирует Гвардиолу ESPN.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 91 очко за 38 матчей. В первом туре нового розыгрыша АПЛ 18 августа команда Гвардиолы сыграет против «Челси».

Источник: ESPN
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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