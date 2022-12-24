Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:16

Гвардиола недоволен весом Филлипса после ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен весом полузащитника Калвина Филлипса после возвращения игрока в расположение клуба с ЧМ-2022.

«Он не травмирован — Калвин прибыл с избыточным весом. Я не знаю, почему он так набрал. Игрок прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и выступать в матчах. Тем, кто принимал участие на ЧМ-2022, было предоставлено дополнительное время до возобновления сезона. Когда он будет готов — будет выступать, потому что Филлипс нам очень нужен», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Первый матч «горожан» после паузы был в 1/8 финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2). Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу — «Саутгемптон», матч пройдет 11 января 2023 года.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каррагер оценил трансферную политику «Ливерпуля»