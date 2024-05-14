Гвардиола объяснил неудачи «Ливерпуля» в концовке сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему «Ливерпуль» стал хуже выступать в конце сезона АПЛ.

13 мая «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 3:3.

«Я видел матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» не реализовал невероятное количество моментов. Именно поэтому они больше не претендуют на титул, но они все равно невероятны», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Перед заключительным туром «Ливерпуль» с 79 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 68 очками — на четвертой строчке.