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Сегодня, 06:11

Гвардиола объяснил неудачи «Ливерпуля» в концовке сезона

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему «Ливерпуль» стал хуже выступать в конце сезона АПЛ.

13 мая «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 3:3.

«Я видел матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» не реализовал невероятное количество моментов. Именно поэтому они больше не претендуют на титул, но они все равно невероятны», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Перед заключительным туром «Ливерпуль» с 79 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 68 очками — на четвертой строчке.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
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«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой»