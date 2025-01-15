Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:32

Гвардиола — о ничьей с «Брентфордом»: «Сити» не в лучшей форме, но сегодня было неплохо»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче с «Брентфордом» (2:2), по ходу которого горожане вели в счете 2:0.

«Мы немного разочарованы, но при счете 2:0 нам не удалось удержать лидерство и, к сожалению, не удалось завершить игру. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри — мы не в лучшей форме и не принимали правильных решений. Нам нужно действовать немного лучше, но сегодня было неплохо», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» идет 10-м с 28 баллами.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Сегодня
Вчера
Неделя