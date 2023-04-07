Гвардиола: «Меня не увольняли, потому что мы выиграли много игр»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему его ни разу не увольняли. Ранее из всех клубов, в которых он работал, специалист уходил по собственному желанию.

«Я открою вам секрет — мы часто выигрываем матчи. Если мы перестанем выигрывать, меня уволят. Я работаю не потому, что у меня волосы лучше, чем у других. Меня не увольняли, потому что мы выиграли много игр», — рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

Завтра, 8 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» в матче АПЛ. «Горожане» идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 8 очков.

Ранее 52-летний специалист тренировал «Барселону» и «Баварию».