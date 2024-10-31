Гвардиола объяснил, почему Холанн не сыграл с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги назвал причины неучастия нападающего Эрлина Холанна в этом матче.

«Все довольно просто... план состоял в том, чтобы Холанн не играл в этом матче. Он сыграл много в этом сезоне, мы знали, что на этой неделе у него не будет возможности восстановиться, поэтому я не хотел использовать его», — сказал Гвардиола в эфире Sky.

«Манчестер Сити» проиграл и вылетел из турнира. В полуфинале «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».