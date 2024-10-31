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Сегодня, 03:11

Гвардиола объяснил, почему Холанн не сыграл с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги назвал причины неучастия нападающего Эрлина Холанна в этом матче.

«Все довольно просто... план состоял в том, чтобы Холанн не играл в этом матче. Он сыграл много в этом сезоне, мы знали, что на этой неделе у него не будет возможности восстановиться, поэтому я не хотел использовать его», — сказал Гвардиола в эфире Sky.

«Манчестер Сити» проиграл и вылетел из турнира. В полуфинале «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити

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