Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог найти замену Канселу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему клуб не смог найти замену защитнику Жоау Канселу, который ушел в «Баварию» на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна.

«Мы попытались, но у нас это заняло три минуты. Я спросил у нашего спортивного директора Чики Бегиристайна: «У тебя есть какие-то варианты?», а он ответил: «Нет». Тогда я сказал: «Подождем». Лучше мы проведем остаток этого сезона без безумных трат. Будем ли мы кого-то подписывать на эту позицию летом? Посмотрим», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

Канселу будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2022/23, при этом у мюнхенцев есть право выкупа футболиста.