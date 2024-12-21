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Сегодня, 08:50

Гвардиола объяснил спад результативности Холанна

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причину, по которой форвард Эрлин Холанн стал реже забивать.

«Причина, по которой он, возможно, не так продуктивен [как обычно], заключается в том, что мы не создаем столько моментов, сколько создавали раньше. Ему приходится нелегко, когда его окружают два, три или четыре защитника. Мы должны создавать больше хороших возможностей, играть лучше, чтобы у Холанна появлялось свободное пространство», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел за «Ман Сити» 23 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и одной результативной передачей. В последних пяти играх команды Холанн забил только один мяч.

Ранее появилась информация, что норвежский нападающий может покинуть английский клуб. Однако Гвардиола будет согласен отпустить его только при одном условии — после того, как футболист сыграет еще один сезон до лета 2026 года.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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