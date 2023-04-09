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Сегодня, 15:12

Гвардиола объяснил, в чем главное различие между Холанном и Месси

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола рассказал, чем отличается манера игры нападающего его команды Эрлина Холанна от игры форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Холанн всегда счастлив, всегда улыбается. Если бы Лионель Месси забил два гола, а не три, то ему было грустно, что он не забил третий! Эрлин все время в невероятном настроении. Даже в плохие моменты в начале этого сезона, когда люди говорили, что он не может адаптироваться, он приходил на тренировку с широкой улыбкой и здоровался со всеми.

Он оказывет невероятное влияние на команду не только на поле, а каждый день на тренировках, в раздевалке. У меня такое ощущение, что он так счастлив с нами. Он даже никогда не жалуется на то, что его заменяют", — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Холанн оформил дубль в матче 30-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (4:1). В 27 матчах чемпионата Англии по футболу этого сезона 22-летний норвежец забил уже 30 мячей.
Следующую игру «Ман Сити» проведет с «Баварией» в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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