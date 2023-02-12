Гвардиола объяснил замену Холанна в перерыве матча с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил нападающего Эрлина Холанна в перерыве матча 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

«Мы провели действительно хорошую игру, к сожалению, лучшие моменты были во втором тайме, мы играли лучше, чем в первом, и у нас было ощущение, что мы собираемся забить больше, но в итоге только пропустили.

Мы лучше прессинговали во втором тайме, кое-что подкорректировали, лучше контролировали мяч.

Замена Холанна? Он получил удар и почувствовал дискомфорт. При счете 3:0 мы не хотим рисковать. Посмотрим и оценим его состояние в ближайшие дни. Посмотрим.

У нас всего 18-19 игроков. Наша глубина состава, может быть, самая маленькая в премьер-лиге на сегодняшний день. У нас есть невероятная методология тренировок, чтобы контролировать усталость и избегать травм. У нас есть замечательные врачи и физиотерапевты. Я борюсь за это много лет», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити», набрав 48 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице и теперь отстает на три балла от лидирующего «Арсенала», который сыграл на одну встречу меньше.