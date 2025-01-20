Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:47

Гвардиола — о Фодене: «Мы очень рады, что он снова получает удовольствие от футбола»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил нынешнюю форму полузащитника Фила Фодена.

«Мы много общались в прошлом месяце, и он уже был совсем другим парнем относительно начала этого сезона. У него был ряд проблем, но все мы люди, и порой нормально терпеть неудачу. Мы очень рады, что сейчас он снова счастлив, снова получает удовольствие от футбола», — приводит слова испанского специалиста Goal.

В трех последних матчах Фоден забил пять мячей. В первой половине сезона 24-летний англичанин отличился лишь раз.

В прошлом сезоне Фоден был в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ с 19 голами. Также его признали лучшим игроком сезона по версии самих футболистов.

Источник: Goal
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
Читайте также
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой войны
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя