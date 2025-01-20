Гвардиола — о Фодене: «Мы очень рады, что он снова получает удовольствие от футбола»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил нынешнюю форму полузащитника Фила Фодена.

«Мы много общались в прошлом месяце, и он уже был совсем другим парнем относительно начала этого сезона. У него был ряд проблем, но все мы люди, и порой нормально терпеть неудачу. Мы очень рады, что сейчас он снова счастлив, снова получает удовольствие от футбола», — приводит слова испанского специалиста Goal.

В трех последних матчах Фоден забил пять мячей. В первой половине сезона 24-летний англичанин отличился лишь раз.

В прошлом сезоне Фоден был в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ с 19 голами. Также его признали лучшим игроком сезона по версии самих футболистов.