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Гвардиола — о неудачной серии «Манчестер Сити»: «Возможно, мы можем проиграть еще больше...»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах.

«Мы были лучшими... Если сейчас мы не лучшие, то это лишь потому, что у нас нет игроков, иначе мы были бы близки к «Ливерпулю». Когда мы вернемся на прежний уровень, мы не забудем эти моменты, потому что мы хотим быть там, где должны. Если бы вы сказали мне месяц назад, когда мы были на вершине лиги и единственной непобедимой командой в Англии, что мы проиграем семь из следующих 10 игр, я бы сказал: «Вы что, с ума сошли?! Этого не произойдет в моей команде!» Но это случилось! И, возможно, мы можем проиграть еще больше...» — приводит слова Гвардиолы портал One Football.

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» одержал одну победу. После 15 туров команда с 27 очками занимает четвертое место.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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