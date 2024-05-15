Гвардиола — о победе над «Тоттенхэмом»: «Это была очень сложная игра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Это была очень сложная игра. Мы знали, что так будет. Они играют с большой энергией, и против них очень сложно играть. «Шпоры» в будущем будут невероятными, если они останутся с нынешним тренером. Мы знаем, ради чего играем. Существовало напряжение, соперник очень хороший. Вот почему это так сложно. У нас будет один выходной, два дня на подготовку, а потом мы сделаем все возможное, чтобы победить», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» (88 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ перед последним матчем чемпионата Англии, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре «горожане» дома примут «Вест Хэм», а «канониры» на своем поле сыграют с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.