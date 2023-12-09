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Сегодня, 07:14

Гвардиола: «На данный момент «Сити» — не лучшая команда в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 16-го тура чемпионата Англии против «Лутона» оценил текущий уровень своей команды.

«На данный момент мы не лучшая команда в мире, потому что мы не добиваемся результатов. Мы были лучшими в Европе, а что касается мира, увидим через две-три недели. Но это не так уж и важно, в конце концов. Важно то, что мы играем на своем уровне, как две недели назад. Только в матче с «Астон Виллой» соперник играл лучше нас, но не сильно. Нам нужно вернуться на свой уровень. Хорошие результаты помогут нам. Следующие два матча очень важны перед отъездом в Саудовскую Аравию на клубный чемпионат мира», — приводит L'Equipe слова Гвардиолы.

Матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» показал худший результат в карьере Гвардиолы
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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