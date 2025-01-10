Гвардиола одобрил переход Хусанова в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по трансферу защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одобрил переход 20-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит 50 миллионов евро за защитника сборной Узбекистана.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Действующий контракт 20-летнего защитника рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.