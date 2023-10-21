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Сегодня, 09:55

Гвардиола о том, что Де Дзерби может возглавить «Ман Сити»: «Меня увольняют? Уже?»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию The Telegraph о том, что он сказал игрокам «Брайтона», что Роберто Де Дзерби возглавит «горожан».

«Вы хотите уволить меня? Уже?! Имя следующего тренера не моя забота, совсем. Если только руководство не спросит мое мнение. В этом случае я скажу его. Но это не мое дело», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт каталонца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Он возглавляет клуб с 2016 года.

Де Дзерби тренирует «Брайтон» с 2022 года. До этого он возглавлял «Шахтер» в сезоне-2021/22.

Хосеп Гвардиола
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
Роберто Де Дзерби
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Гвардиола сказал игрокам «Брайтона», что Де Дзерби будет тренером «Ман Сити»