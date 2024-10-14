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Гвардиола отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Англии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о своем возможном назначении в сборную Англии.

Контракт испанца с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Специалист считается одним из кандидатов в национальную команду.

«Это неправда. Я — тренер «Манчестер Сити». Пока я еще ничего не решил насчет контракта с клубом, все может произойти. Посмотрим, как сложится в будущем. Мне нужно все обдумать и решить, чего я хочу», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

После ухода Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ли Карсли.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Сити

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