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Сегодня, 13:04

Гвардиола — о травме Родри: «В прошлом сезоне мы играли несколько месяцев без Холанна и де Брейне и выиграли АПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника Родри.

«Мы найдем решение. Когда один игрок незаменим, мы должны действовать как команда, так и произойдет. В прошлом сезоне мы играли три месяца без Холанна, пять месяцев без де Брейне, и мы выиграли АПЛ», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Хавбек получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). После игры появилась информация о том, что у 28-летнего испанца разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток сезона-2024/25.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. По итогам сезона-2023/24 хавбек стал одним из 30 номинантов на премию «Золотой мяч».

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити

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