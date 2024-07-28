Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:35

Гвардиола ответил на обвинения болельщика, что он сделал футбол скучным

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время предсезонного тура по США ответил на вопрос болельщика о том, не считает ли он, что сделал футбол скучным.

— Футбол — это не только пас, пас, пас, — приводит Goal слова Гвардиолы.

— А что насчет обводки?

— Конечно, это тоже.

— Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...

— Нет!

— Они вроде как обвиняют вас!

— Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.

— Я хочу видеть финты.

— Окей, делайте что хотите.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Встреча пройдет 18 августа.

Источник: Goal
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
0
Читайте также
Азербайджан пожалуется в МОК из-за слов французского ведущего о Карабахе
Теннисный турнир на Олимпийских играх продолжится 28 июля
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Ливерпуль и «Тоттенхэм» претендуют на Дьекереша из «Спортинга»

«Ньюкасл» претендует на Малика Тшау из «Милана»