Гвардиола ответил на обвинения болельщика, что он сделал футбол скучным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время предсезонного тура по США ответил на вопрос болельщика о том, не считает ли он, что сделал футбол скучным.

— Футбол — это не только пас, пас, пас, — приводит Goal слова Гвардиолы.

— А что насчет обводки?

— Конечно, это тоже.

— Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...

— Нет!

— Они вроде как обвиняют вас!

— Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.

— Я хочу видеть финты.

— Окей, делайте что хотите.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Встреча пройдет 18 августа.