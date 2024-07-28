Гвардиола ответил на обвинения болельщика, что он сделал футбол скучным

Сегодня, 08:35
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время предсезонного тура по США ответил на вопрос болельщика о том, не считает ли он, что сделал футбол скучным.
— Футбол — это не только пас, пас, пас, — приводит Goal слова Гвардиолы.
— А что насчет обводки?
— Конечно, это тоже.
— Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...
— Нет!
— Они вроде как обвиняют вас!
— Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.
— Я хочу видеть финты.
— Окей, делайте что хотите.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Встреча пройдет 18 августа.