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Сегодня, 09:32

Гвардиола ответил на вопрос о том, может ли Фоден играть в центре полузащиты

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре за команду Фила Фодена. Специалист уверен, что футболист способен выступать в центре полузащиты.

«Он может там играть, но у меня есть ощущение, что он все еще молод. Ему нужна зрелость, чтобы играть в середине поля, чтобы читать игру. Потому что, когда ты играешь на фланге, ты делаешь вещи, соответствующие роли, ты движешься направо; в центре же происходит так много вещей, и ты должен правильно на них реагировать», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В этом сезоне 22-летний англичанин провел 21 матч в АПЛ, забив 7 голов и сделав 2 ассиста.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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