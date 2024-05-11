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Сегодня, 18:36

Гвардиола ответил на вопрос о возможном четвертом подряд чемпионстве Англии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда готова к завоеванию четвертому подряд чемпионству Англии.

«Никто не выигрывал четыре чемпионства кряду? Это показывает, насколько это сложно. Были невероятные команды — «Ливерпуль» 80-х годов, «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса, «Челси» Моуринью, «Арсенал» Венгера, «Ноттингем Форест» с двумя кубками европейских чемпионов и так далее», — сказал Гвардиола TNT Sports.

У подопечных «Ливерпуля» 78 очков за два тура до окончания сезона. Команда отстает от лидера таблицы «Манчестер Сити» (85) на 7 очков.

В чемпионской гонке остался лишь «Арсенал», в активе которого 83 очка.

«Сити» осталось сыграть с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» в АПЛ. «Арсеналу» предстоит встретиться с «МЮ» и «Эвертоном».

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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